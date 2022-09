Code geel in noorden en midden van het land wegens dichte mist

DE BILT - Het KNMI waarschuwt woensdagavond voor plaatselijk dichte mist in het noorden en midden van het land. Voor de provincies Friesland, Groningen, Drenthe en Overijssel geldt code geel. De mist ontstaat in de nacht en verdwijnt pas in de loop van donderdagochtend.