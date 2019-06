Weduwe Jessica B. en Tjeerd van Seggeren hadden vaak ruzie

Een half jaar later werd zijn 34-jarige weduwe Jessica B. opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de dood van haar man. Ze stond op het punt te emigreren naar haar geboorteland Duitsland.

Tjeerd van Seggeren Ⓒ Politie

Het Openbaar Ministerie zegt dat ze hulp heeft gehad en de recherche zoekt verder naar een verdachte. In augustus 2018 werd de moeder van de weduwe in de rechtbank opgepakt. Zij werd later ook weer vrijgelaten. De ex-vriend van de vrouw is begin dit jaar aangehouden, maar de man bleek een sluitend alibi te hebben en werd van de lijst met verdachten geschrapt.

Ruzie

Het stel had vaak ruzie. B. heeft eens aangifte van huiselijk geweld gedaan, maar die aangifte werd geseponeerd. B. zou Van Seggeren eens met de dood hebben bedreigd. "Dit heb ik nooit gedaan", ontkende de vrouw.

Het proces duurt drie dagen. Voor onder meer publiek en pers heeft de rechtbank in Leeuwarden drie zittingszalen vrijgemaakt.

