Brandstichter steekt eigen voet in brand

Het bijzondere opsporingsbericht houdt verband met de autobrand op 23 juli in de Dr. Kuyperlaan in Schiedam, omstreeks 01.00 uur. Daar bleek een auto zowel aan de voor- als achterkant in brand te staan en vond de brandweer tijdens het blussen een dop van een jerrycan.

Een getuige meldde die nacht dat hij met zijn mobiel filmde hoe de verdachte de auto in brand stak. Hij was donker gekleed, maar niet te herkennen op de beelden. „Wel is te zien dat het linkeronderbeen van de dader in brand staat”, aldus de politie, die op basis daarvan hoopt de dader te kunnen achterhalen.