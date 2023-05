Tienduizenden bezoekers bij illegale rave in Frankrijk

De rave, het bekende Teknival, vindt plaats op een privéterrein aan de rand van een bos. Er staan tentjes en honderden auto's van mensen die het festival willen bezoeken. De boer die het land bezit, zegt dat het onmogelijk is om mensen weg te sturen, simpelweg omdat het er te veel zijn. Hij zei tegen de Franse nieuwszender BFMTV vooral te hopen dat het terrein een beetje netjes achtergelaten wordt.

Bekijk ook: Duizenden jongeren gaan dagenlang los op illegale rave

Om te zorgen dat het feest zo veilig mogelijk verloopt, zijn er EHBO'ers en andere hulpverleners op het terrein. Die hebben al 207 mensen behandeld. De politie is ook aanwezig en deelt bekeuringen uit. Er zijn mensen gepakt voor rijden onder invloed van drank of drugs en voor drugsbezit. Vier mensen zijn ernstig gewond geraakt. Een man werd overreden terwijl hij lag te slapen in het hoge gras, een ander is vermoedelijk gebeten door een slang en een derde zou onwel geworden zijn.

Begin deze maand was in België een groot illegaal technofeest, al kwamen daar minder mensen op af dan op Teknival in Frankrijk. Ook daar werd besloten om het feest niet af te breken. Er werden zeven Nederlanders aangehouden die mogelijk betrokken waren bij de organisatie.