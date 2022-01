Hond na dagenlange vermissing aangetroffen op coronatestlocatie: ’Hoe verzin je het?’

Met man en macht werd er sinds dinsdag gezocht naar Guus die op dinsdag 18 januari de benen nam toen hij werd uitgelaten door een hondenuitlaatservice in de Bosjes van Poot. Vanuit het niets schoot de viervoeter de drukke Nieboerweg op waar hij werd aangereden door een auto. Het dier liep moeilijk, maar wist toch weer de bosjes in te vluchten.

Al snel kwam er een zoekactie op gang onder leiding van Zoekteam Vermiste Honden Haaglanden, een club vrijwilligers die zoekt naar vermiste dieren. „Er is dagenlang gespeurd en gezocht, maar de mist maakte het moeilijk”, zegt Marianne Dalhuisen van de vrijwilligersgroep. „In alle bosjes en holen werd gezocht. Ook door bewoners uit de buurt.”

Licht gejank

„Als je hond vermist raakt, dan kan dat het beste in de buurt van Duindorp”, zegt Brak. „De saamhorigheid van bewoners in deze buurt is enorm. Omwonenden zochten al die tijd actief mee.” De Haagse had weinig hoop dat Guus nog levend werd aangetroffen. „Hij weegt maar tien kilo en ik hoorde van getuigen dat de aanrijding vrij hard was.”

Dagenlang werd er gezocht met speurhonden en door andere hondenbezitters, maar zonder resultaat. „We hoorden wel licht gejank in de verte in de buurt van de waterzuivering, maar konden niets vinden. In de omgeving van Club Westwood zijn we onnoemelijk vaak langs gelopen”, zegt Brak „Ongelofelijk dat hij misschien al die tijd daar was.”

Afgelopen zaterdagochtend werd Guus gespot bij Club Westwood waar een particuliere coronatestlocatie is gevestigd. „Een vrijwilliger die in de buurt woont en baasje Erica gingen er meteen naartoe. Misschien had hij zich al die dagen daar verschanst? We weten het niet”, zegt de vrijwilligster. Achter de garderobe hield Guus zich schuil. „Het was een emotioneel weerzien en Guus mankeerde gek genoeg niets. Het is ontzettend fijn om baasjes weer met hun hond te herenigen. Daar doen wij het voor. Het is ontzettend verdrietig om je huisdier te moeten missen”, aldus Brak.