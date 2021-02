Meer nieuwe coronagevallen dan gemiddeld

In de afgelopen zeven dagen zijn 27.331 nieuwe gevallen gemeld bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat komt neer op 3904 gevallen per etmaal. Dat gemiddelde daalt al een paar weken, maar ten opzichte van donderdag blijft het vrijwel gelijk. Bovendien is het aantal meldingen vrijwel gelijk aan dat van vorige week vrijdag.

Amsterdam telde de meeste nieuwe meldingen. In de hoofdstad kwamen 245 besmettingen aan het licht. In Rotterdam testten 185 inwoners positief en in Den Haag 99 mensen. Verder werden 64 gevallen geregistreerd in Eindhoven, 59 in Den Bosch en 56 in Utrecht.

Het aantal sterfgevallen steeg afgelopen etmaal met 60, vergelijkbaar met de dagen ervoor. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen in de afgelopen 24 uur zijn overleden.

Aantal opgenomen coronapatiënten daalt verder

Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen daalt verder tot net boven de 2000. Ziekenhuizen behandelen momenteel 2052 mensen vanwege Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat is het laagste aantal sinds 18 december.

Op verpleegafdelingen liggen 1479 coronapatiënten, veertig minder dan op donderdag. Voor het eerst sinds 18 december komt dat aantal onder 1500 uit. Het aantal coronapatiënten op de intensive cares daalde van 602 naar 573. Dit aantal kwam voor het eerst sinds tweede kerstdag onder de 600 uit.

Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding zegt dat het gemiddeld aantal opnames daalt. Of dat zo blijft, hangt af van de Britse variant. Half februari zou het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen weer kunnen gaan toenemen, en die stijging zou in elk geval tot half maart kunnen aanhouden.