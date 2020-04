Man (23) doodgebeten door haai in Australië

Robba was als ranger werkzaam en was er samen met een aantal anderen op uit getrokken om wat onderhoudswerkzaamheden te verrichten. Na een lange werkdag besloten ze een verkoelende duik te nemen. Robba was de enige die op het moment van de aanval nog in het water lag.

Hij raakte ernstig gewond aan zijn armen en benen en overleed later in het ziekenhuis, zo meldt CBS.

Iona College, de universiteit waar de man in 2014 afstudeerde, laat weten op Facebook: „Dit was Zach’s droombaan en hij omarmde alles wat het met zich meebracht. (...) Iedereen heeft nu een Zach-gat in z’n hart. En elke vorm van dat gat is uniek.”

In het afgelopen anderhalf jaar waren er tenminste drie andere aanvallen door een haai bij het Great Barrier Reef. In oktober waren twee Engelse backpackers aan het snorkelen toen ze belaagd werden. Een van hen verloor zijn voet. In maart 2019 raakte een 25-jarige man zwaargewond, in november 2018 kwam een 33-jarige man om bij een aanval.