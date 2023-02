TikTok-video dochter gaat viraal waardoor vader bestseller wordt, 10 jaar na publicatie boek

Het boek, Still Maidens van loyd Devereux Richards, gepubliceerd in november 2012, verkocht maar niet. En dat kon en moest anders, vond dochter Marguerite Richards. Ze vertelde haar vader dat ze hem ging helpen door de verkoopcijfers wat op te krikken. Loyd had nog nooit van TikTok gehoord en snapte niet hoe een video op een platform plaatsen ergens aan bij kon dragen. ,,Wat gaat dat uitrichten?”, zei hij. ,,Geloof me pap”, zei zijn dochter. ,,Geloof me maar.”

In de video van 16 seconde laat Marguerite zijn boek zien met de tekst erbij: ,,Ik zou het geweldig vinden als het boek wat beter verkoopt.” Ook zie je hem werken, mogelijk aan de opvolger van het boek Stilll Maidens. De video ging viraal (ongeveer 43 miljoen views) en nu staat het boek op nummer 1 op Amazone onder drie catagorieën. ,,Ik ben dankbaar. Ik ben erg gelukkig. Ik kan het niet geloven”, reageerde hij geschokt.

Ⓒ Screenshot Amazone

In het boek volg je een forensische antropoloog van de FBI die een serie moorden probeert op te lossen. Het boek is gebaseerd op waargebeurde verhalen van een aantal moorden in de Verenigde Staten in de jaren 70.

In totaal werd hij afgewezen door ongeveer 80 literaire agenten; niemand wilde lange tijd zijn boek publiceren. In 2011 lukte het eindelijk om zijn boek gepubliceerd te krijgen. Het is nog niet duidelijk hoeveel boeken hij inmiddels heeft verkocht.

Momenteel werkt hij aan een opvolger van het boek. Hier is hij al 4,5 jaar mee bezig.