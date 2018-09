Marria wordt weer aap

„Goed zo Marria. Het is niet eng.” David van Gennep, directeur van Stichting AAP, spreekt de chimpansee vanachter tralies toe. Af en toe maakt hij apengeluiden, om haar op haar gemak te stellen. Marria zit in het quarantaineverblijf in Almere. Hoewel de chimpansee dertien jaar in de woning van een Portugese familie woonde, valt niet uit te sluiten dat ze een ziekte bij zich draagt.

De apenkenners zien dat Marria gespannen is: ze krabt zichzelf uit ongemak, haar armen heeft ze om zich heen geslagen. Ze vertoont voor een chimpansee abnormaal gedrag. In het hok spreidt ze het dekentje voordat ze erop gaat zitten. Ze beweegt zich beheerst, zoals ze waarschijnlijk in de woning van haar baasjes ook deed. De flesjes met drinken die voor haar klaar staan worden niet omgestoten. Ze drinkt liever limonade dan water.

Jarenlang spiegelde de chimpansee zich aan haar baasjes. Vermoedelijk werden haar ouders gedood en is ze als jonge aap uit het wild in het Afrikaanse Guinee-Bissau geroofd. De Portugese eigenaar kocht haar waarschijnlijk van een handelaar.

Vanaf dat moment leefde ze als een soort levende pop in een gezin met twee kinderen. De eigenaresse noemde Marria haar ’kleindochter’. De chimpansee sliep in het bed van de dochter. Ze schilderde, speelde met Lego en dipte brood in groentesoep met olijfolie.

„De eigenaren beseften niet dat het geen gezonde omgeving was voor een aap”, zegt Van Gennep. Hij was aanwezig bij de reddingsactie die de Portugese autoriteiten organiseerden. „Ze gaven Marria echt wel liefde, maar probeerden haar te vormen naar hun evenbeeld. Door een dier te temmen, dwing je het om zich aan te passen. Maar het dierlijk gedrag verdwijnt nooit.”

Dat was te merken toen de man des huizes op reis ging. „Marria zal hem als alfa-mannetje hebben gezien. Toen hij vertrok veranderden de machtsverhoudingen. De situatie en Marria werden oncontroleerbaar. Waarschijnlijk om de positie als dominant vrouwtje in te nemen. Ze ging bijten en werd opgesloten in een garage. Haar eigenaren hebben met het in huis halen van een chimpansee het leven van hun kinderen geriskeerd.”

Gedragsbioloog Godelieve Kranendonk richt zich op de resocialisatie van Marria. „Binnenkort gaat ze voor het eerst haar soortgenoten ontmoeten. Het is spannend hoe ze daarop gaat reageren.”

Die herintroductie met andere chimpansees wordt stapje voor stapje georganiseerd. Marria wordt gekoppeld aan een chimpansee die goed bij haar past. Eerst met een hek ertussen, een deurtje dat op een kiertje gaat, zodat de apen rustig aan elkaar kunnen wennen. Kranendonk: „Het kan een kwartier tot maanden duren, voordat ze goed met soortgenoten kan omgaan.”