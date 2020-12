Viskotter uit Urk omgeslagen, 3 bemanningsleden gered

De KNRM is onderweg naar de situatie om de drie opvarenden over te nemen van de kotter. Volgens een woordvoerder van de Kustwacht zullen de drie door een reddingsboot naar de wal worden overgebracht. Zij maken het naar omstandigheden redelijk goed, aldus de woordvoerder.

Het schip dat is omgeslagen is de UK-171 uit Urk. De bemanning heeft zich in veiligheid gebracht door op de romp van het schip te gaan zitten. De drie zijn opgepikt door de TH-10, een viskotter die in de buurt was.

De UK-171 is inmiddels gezonken. Het is nog niet duidelijk waardoor het schip is omgeslagen.