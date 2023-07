Canadese tiener krast naam in eeuwenoude Japanse tempel

Op een van de pilaren kraste Julian met zijn nagels zijn naam in het eeuwenoude hout van de tempel.. Volgens Japanse media ging het om een inkerving van enkele centimeters breed. Het incident was bij de boeddhistische Toshodaiji Kondo-tempel, die in de achtste eeuw werd gebouwd. De tempel is een Japans nationaal monument en tevens UNESCO-werelderfgoed.

Een andere toerist probeerde nog te voorkomen dat Julian zijn naam kerfde in de tempel, maar toen dat niet lukte besloot hij alarm te slaan. De actie van de Canadese tiener komt kort nadat een Brit de naam van zijn vriendin kraste in een van de muren van het Colosseum, wat leidde tot woeste reacties in Italië.