Werkstraf voor twee studenten die met luchtbuks op zwemmende studentes schoten

Liquidatieproces Eris: ’Delano R. maakte films van zijn gangsterleven met zogenaamd romantisch tintje’

Ze waren soms extreem knullig en amateuristisch in de weer. Desondanks slaagden ze erin om vijf mensen te vermoorden en werden er plannen gesmeed voor nog veel meer liquidaties. ,,Het gemak waarmee werd beslist over leven en dood van anderen is onthutsend en kent nauwelijks zijn weerga.”