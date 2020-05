CO2-uitstoot 17% lager, maar is dat reden tot feest?

„Dit is echt een grote daling, maar het laat ook zien hoe moeilijk het is om de uitstoot blijvend te verlagen”, aldus hoofdonderzoeker Corinne Le Quéré tegen de krant. ”83 procent van de gebruikelijke uitstoot is er nog steeds. Daarnaast is dit niet de manier om klimaatverandering tegen te gaan.”

De onderzoekers denken dat over het hele jaar bezien de daling in uitstoot maximaal 7 procent zal zijn. Als de strenge maatregelen in de meeste landen al in juni worden opgeheven, dan kan het zelfs maar 4 procent zijn. Dat zou nog steeds de grootste daling sinds de Tweede Wereldoorlog zijn.