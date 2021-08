Aantal nieuwe coronagevallen loopt weer iets op

Op zondag en maandag waren er naar verhouding wat minder positieve tests. Die remmen de groei iets. Eind vorige week waren er juist twee dagen met meer dan 2800 nieuwe gevallen, en dat was het hoogste niveau in bijna drie weken tijd.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) komt dinsdag weer met de exacte wekelijkse cijfers over de stand van de uitbraak. Vorige week meldde het instituut 17.315 positieve tests in de zeven dagen ervoor. Dat was 4,5 procent meer dan de week daarvoor.

In de zes dagen na de laatste update zijn 15.259 positieve tests geregistreerd, gemiddeld ongeveer 2543 per dag. Daarmee zou het weekcijfer net onder de 18.000 kunnen uitkomen.

Het aantal positieve tests stijgt vooral in de regio’s Zaanstreek-Waterland, Gelderland-Midden en Utrecht. In Rotterdam-Rijnmond is een lichte stijging te zien, in Amsterdam-Amstelland een lichte daling. De afname is het grootst in Brabant-Noord, Limburg-Noord, Gelderland-Zuid en Zeeland.

Het RIVM meldt ook hoeveel coronapatiënten in de afgelopen week zijn opgenomen in ziekenhuizen. Dat aantal komt waarschijnlijk uit op iets meer dan 400, net als in de voorgaande weken. Ook het aantal gemelde sterfgevallen door corona blijft vermoedelijk redelijk stabiel. In de afgelopen week is vermoedelijk het overlijden van 40 tot 50 mensen aan corona geregistreerd.

Het instituut berekent dinsdag ook het nieuwe reproductiegetal, dat aangeeft hoe snel het virus zich verspreidt. Het cijfer kwam vorige week dinsdag voor het eerst in een maand uit boven de 1. Bij een cijfer rond de 1 is het aantal besmettingen redelijk stabiel. Hoe hoger het wordt, hoe meer mensen het coronavirus oplopen.