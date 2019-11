Vlooienmiddel huisdieren doodt jonge mezen

Ⓒ Hollandse Hoogte

CULEMBORG - Vlooien- en tekenmiddelen waarmee honden en katten worden behandeld, zijn zeer waarschijnlijk de oorzaak van de massale sterfte van jonge koolmezen in hun nesten. Mezen bekleden hun nest graag met haren van katten en honden. Insecticiden in die haren komen via de nog kale huid in de jonge vogels terecht. Die bezwijken aan de giftige stoffen.