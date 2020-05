’Vier medewerkers hebben het virus van nertsen’

Uit onderzoek blijkt dat het virus bij de vier medewerkers gelijk is aan het virus bij de nertsen. Bij de twee onzekere gevallen kan het gaan om een besmetting van mens-op-mens binnen het huishouden van de persoon die besmet is door nertsen.

De besmetting van nerts-op-mens is wereldwijd uniek. Volgens Van Dissel is er bij de besmette Brabantse bedrijven geen gevaar voor de omgeving. Na luchtmetingen is het wandel- en fietsverbod in de omgeving van de stallen opgeheven. Er is wel een risico voor mensen die in de stallen werken.

Naast Van Dissel is Arjan Stegeman, hoogleraar diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht in de Kamer om uitleg te geven over de corona-uitbraak bij nertsenbedrijven.

In totaal zijn vijf nertsenstallen besmet met het coronavirus. Volgens Stegeman is het virus bij twee bedrijven geïntroduceerd door besmetting van mens op dier. Meerdere verwilderde boerderijkatten zijn geïnfecteerd geraakt met virus. Bij een derde bedrijf is het nog niet duidelijk hoe het virus bij de nertsen is gekomen, mogelijk heeft een kat corona overgebracht.

„Er is nog geen link gevonden met de andere bedrijven”, zegt de professor. „Zwerfkatten-specialisten doen onderzoek, er zit 1500 meter tussen de twee bedrijven. Voor katten zijn de stallen vanwege het voer een soort luilekkerland.”

Katten

Stegeman zegt dat katten, fretten, hamsters en konijnen gevoelig zijn voor corona. „Honden zijn minder gevoelig dan katten. Varkens, kippen en eenden zijn niet gevoelig.” Deskundigen doen nog onderzoek bij onder andere varkensbedrijven en naar de mogelijke rol van katten en honden bij verspreiding.

De sector moet al uiterlijk in 2024 de deuren sluiten van het kabinet. Meerdere linkse oppositiepartijen wachten het overleg met deskundigen niet af en willen nu al een einde maken aan de bedrijfstak.

’Te slap’

„Dit kabinet reageert te slap en te langzaam”, reageert GroenLinks-voorman Jesse Klaver. „Leg vandaag nog de nertsenfokkerij stil en start met een fokverbod. Bont is nooit belangrijker dan mensenlevens.”

SP-leider Lilian Marijnissen is het daar grondig mee eens: „Nu blijkt dat de dieren ook nog mensen met corona besmetten ontstaat een extra gevaar voor de volksgezondheid.” Dinsdag stemt de Kamer over een voorstel van de dierenpartij om de sector eerder aan banden te leggen.

Later deze week komt minister Schouten (Landbouw) mogelijk met extra maatregelen voor de sector. Tot nu toe was het volgens de bewindsvrouw niet nodig om dieren te ruimen.