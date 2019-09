Rechter vonnist over uithongeren kinderen

De kinderen waren tussen de 6 en 12 jaar oud en een baby. Ze vielen op school op, omdat ze eten uit prullenbakken haalden en dat van andere kinderen pikten. Ook waren ze graatmager en hadden ze blauwe plekken omdat hun ouders ze schopten en sloegen. Ook werden ze soms wekenlang opgesloten in hun kamer of in de schuur. De vader en moeder schoven elkaar de meeste verantwoordelijkheid in de schoenen.

Het gezin was begin vorig jaar naar Nederland verhuisd. Vier maanden later werden de ouders opgepakt. De kinderen werden in het ziekenhuis opgelapt. Bij een van de kinderen was een levensbedreigende situatie ontstaan, die volgens een kinderarts ook de andere kinderen had getroffen als er niet was ingegrepen. De kinderen zijn in Japan bij familie ondergebracht.