Vier jaar cel voor laten verhongeren kinderen

De kinderen van het Japanse stel, dat in februari vorig jaar naar Nederland verhuisde, liepen op school in de gaten, omdat ze eten stalen van andere kinderen en eten uit de prullenbakken sprokkelden. De ouders vonden dat het niet gezond was als de kinderen veel aten. De kinderen mochten thuis niet over eten praten of zeggen dat ze honger hadden. Dan kregen ze straf. Straf kon betekenen dat ze tot wel vijf dagen geen eten kregen. Ze werden bovendien wekenlang opgesloten en geslagen en geschopt.

De rechtbank noemde de zaak ‘ronduit schokkend’.

Het gezin werd in juni vorig jaar opgepakt, nadat het op de vlucht was geslagen voor de organisatie Veilig Thuis, die de kinderen ook in het oog had gekregen. Hun 12-jarige zoon liep bij het Limburgse Sevenum in bijna comateuze toestand weg bij zijn ouders, broers en en zussen. "Hij zat in een ver land, ver weg van bekend gebied. Het is nauwelijks voor te stellen hoe wanhopig hij moet zijn geweest", zei de rechter.

De kinderen zijn daarna tien dagen opgenomen in het ziekenhuis om ze te laten aansterken. Bij de 12-jarige jongen was sprake van een levensbedreigende situatie, verklaarde een kinderarts. Dat was bij de anderen ook gebeurd als er niets was veranderd, oordeelde de rechter. De kinderen hadden onder meer een trage hartslag. Ze hadden bovendien lanugo beharing, haar dat op plekken groeit waar normaal geen haar groeit. Het lichaam maakt dat in noodsituaties aan om het lijf warm te houden.

De ouders gaven elkaar de schuld, maar de rechtbank oordeelde dat ze beiden evenveel schuld hebben.

De kinderen wonen inmiddels bij hun grootouders in Japan.