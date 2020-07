Deze landen hebben de coronaversoepelingen weer teruggedraaid

In Duitslnd laaide het virus weer op bij een vleesverwerkingsbedrijf in Noordrijn-Westfalen. Ⓒ EPA

Amsterdam - De balans tussen het herstarten van de economie en het voorkomen van een mogelijke tweede golf aan coronabesmettingen houdt overheden over de hele wereld in zijn greep. Verschillende landen trapten na het doorvoeren van versoepelende maatregelen weer op de rem, om in (delen van) het land de teugels weer strak aan te trekken.