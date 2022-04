Premium Het beste van De Telegraaf

’Te idioot voor woorden’ Vrachtverkeer naar Engelse Dover volledig vastgelopen: ’Chauffeurs zijn al 32 uur wakker’

Door Martijn Schoolenberg

Truckers staan massaal in de file Ⓒ AFP

DOVER - In Engeland is het vrachtverkeer naar de haven van Dover dit weekend volledig vastgelopen. Duizenden vrachtwagens staan over tientallen kilometers stil. Intussen mogen toeristen er nog wel langs. Het leidt tot woede bij Chris Balkenende, die vier truckers in de file heeft staan. ,,Dit is te idioot voor woorden.”