Toename van buikgriep en oogontsteking bij kinderen

Dat komt voort uit gegevens van 380 huisartsenpraktijken die wekelijks gezondheidsproblemen registreren in de dossiers van hun patiënten en deze doorgeven aan het Nivel. Dat is het Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg.

Opvallend in week 46 van 2021 noemen de huisartsen de sterke stijging van het aantal jonge kinderen tussen de 0 en 4 jaar met maagdarm-klachten ten opzichte van de weken ervoor. Daarbij moet gedacht worden aan buikgriep, overgeven en diarree. Nu zijn het er zo’n 620 kinderen per 100.000 inwoners; vorig jaar lag dat op 200 en in 2019 op 380 kinderen. Vorig jaar was een uitzonderlijk jaar qua lage aantallen infecties omdat kinderen vanwege de coronamaatregelen minder ’bovenop’ elkaar zaten.

Ook vinden de huisartsen dat er opvallend oogontstekingen zijn bij jonge kinderen; dik 200 per 100.000 inwoners tegen 50 kinderen vorig jaar. In 2019 lag dat aantal op 90 per 100.000.

Dan is er de schurf-toename die opvalt, vooral in de provincies Groningen en Drenthe. De stijging is te zien in alle leeftijdsgroepen, maar vooral in in de leeftijdsgroep 15 t/m 24 jaar. Gemiddeld zien huisartsen 16 gevallen van schurft per 100.000 inwoners; dit aantal lag vorig jaar op de helft.