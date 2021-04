Meike (10) overleefde neuroblastoom: ’Ze is het verhaal van de hoop’

Meike, hier met haar moeder Mirjam, werd op haar tweede getroffen door neuroblastoom. Ze doorliep een loodzwaar traject, maar overleefde. Ⓒ Serge Ligtenberg

Den Haag - Ongeveer dertig kinderen per jaar krijgen in ons land neuroblastoom. Wanneer deze tumor is uitgezaaid of agressief is, is de kans om te genezen rond de 50 procent. Meike (10) werd als tweejarige getroffen door neuroblastoom en is een van de weinigen die het heeft overleefd. „Meike is voor ons het verhaal van de hoop”, zegt moeder Mirjam.