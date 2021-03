De Jonge: ’Geen aanleiding voor zorgen over AstraZeneca’

Volgens de minister is het feit dat Oostenrijk en Denemarken even zijn gestopt aanleiding om experts vanuit de hele EU bij elkaar te roepen. „Daar is uitgekomen dat er geen aanleiding is om niet door te gaan met prikken met AstraZeneca. Onze eigen experts in Nederland hebben ook aangegeven geen aanleiding te zien ons zorgen te maken.”

Hij zegt wel te begrijpen dat er zorgen zijn. „Maar nee, het zijn dingen die voorkomen na een vaccinatie, maar niet door een vaccinatie. Keer op keer zullen we de vinger aan de pols blijven houden. We laten onze experts er ook naar kijken.” Juist omdat een aantal landen op ’de pauzeknop’ heeft gedrukt. „Maar het is hoogst onwaarschijnlijk dat er samenhang is. We kunnen beloven dat we alles hebben gedaan om de veiligheid te toetsen. Dat is hier gebeurd.”

’Het is verstandig om door te prikken’

Volgens de minister zijn er signalen dat mensen soms het vaccin nu even niet willen. „Heel af en toe hoor je dat, maar daar is geen aanleiding voor.” De bewindsman vindt het dan ook belangrijk om te benadrukken dat er geen reden is voor zorgen. „Ik kan alleen maar zeggen: het is verstandig om door te prikken.”

Er is ook een nieuw vaccin, dat van Janssen uit Leiden. De minister zegt trots te zijn op het Nederlandse vaccin. „Ik denk dat we allemaal heel erg trots mogen zijn in Nederland, we hebben een vierde vaccin aan ons wapenarsenaal kunnen toevoegen van Nederlandse bodem. Het is een cadeau dat we vandaag krijgen, het duurt alleen nog even tot we het mogen uitpakken.”

De bewindsman rekent op drie miljoen vaccins in tweede kwartaal. „De eerste levering zou in april kunnen komen. We gaan berekenen wie deze vaccins krijgen. Het is een heel effectief vaccin. Het is heel goed dat je maar een prik nodig hebt, dat maakt het een heel praktisch vaccin, echt Nederlands zou je kunnen zeggen.”