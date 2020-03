Frans dodental passeert de 1000

Salomon zei tegen verslaggevers dat 22.300 mensen als besmet staan geregistreerd. In totaal zijn 10.176 patiënten in het ziekenhuis opgenomen, waarvan 2.516 op de intensive care.

Salomon benadrukte dat de 1100 doden, mensen waren die in het ziekenhuis zijn overleden. De doden in bejaardenhuizen zijn niet meegeteld. Die cijfers komen de volgende dagen, verzekerde hij.

Zes weken

Een groep wetenschappelijke deskundigen die de Franse regering adviseert, zegt dat de lockdown die vorige week in Frankrijk is opgelegd om het coronavirus te bestrijden minimaal zes weken moet duren. „De lockdown zal waarschijnlijk tenminste zes weken moeten duren vanaf het moment dat deze werd ingesteld (op 17 maart)”, aldus de wetenschappers. Zij voegden eraan toe dat het „onontbeerlijk” was om de maatregel uit te breiden. Aanvankelijk zou het uitgaansverbod zo’n twee weken duren.

De raad van artsen en sociologen werd opgericht door het ministerie van Volksgezondheid om president Emmanuel Macron en de regering te adviseren over de beste manier om het coronavirus te bestrijden.

Boodschappen toegestaan

Wegens de lockdown, die al een week in het hele land van kracht is, moet iedereen in Frankrijk binnenblijven, met uitzondering van essentiële uitstapjes naar buiten, zoals boodschappen doen.

Na gesprekken met de deskundigen zei minister van Volksgezondheid Olivier Veran dat het cijfer van zes weken een „schatting” is en niemand in dit stadium weet hoe lang de lockdown zal duren. „Het zal zo lang duren als nodig is.”