’Verpleger’ heeft ’ernstige kater’, vermoordt daarom luidruchtige patiënten

Dat meldt The Times. De verdachte, genaamd Mario G., zit sinds november 2020 vast op verdenking van moord op twee patiënten en poging tot moord op zes patiënten. Hij zou vanwege zijn immense kater een overdosis kalmerende middelen hebben toegediend aan meerdere patiënten omdat hij vond dat ze te veel praatten. Dit werd twee bejaarden van 80 en 89 fataal.

G. riskeert een levenslange celstraf als hij schuldig wordt bevonden, zo bleek tijdens de zitting deze week. Aanklagers zeiden tijdens de rechtszaak dat G. in het geheim kalmerende middelen gaf aan oudere patiënten die uit een operatie waren gekomen omdat hij zelf een kater zou hebben. G. erkent deze aanklacht: „Ik heb een grote fout gemaakt. Ik was dronken geweest en had maar één optie: ze verdoven. Het spijt me heel erg, het was niet de bedoeling ze te vermoorden”, aldus G.

Probleem

Dat G. kampte met een aanzienlijk alcoholprobleem kwam ook duidelijk naar voren. In een periode van vier maanden dat hij in het ziekenhuis werkte dronk hij elke dag, zo zegt hij zelf. Op vrije dagen nuttigde hij ruim drie flessen wodka en 20 tot 25 biertjes. Ook ging hij regelmatig naar de kroeg waar hij welgeteld dertig shotjes Jägermeister naar binnen gooide.