200 uur taakstraf voor veroorzaken dodelijke aanvaring met 15-jarig meisje

F. voer met zijn speedboot tegen een opblaasbootje op, waarin een 15-jarig meisje uit het Limburgse Neer samen met haar stiefbroer zat. De jongen zag de speedboot met hoge snelheid op hen afkomen en kon tijdig uit het rubberbootje springen. Het meisje raakte door de aanvaring ernstig gewond aan haar hoofd en overleed.

De rechtbank stelt in het vonnis dat het ongeluk is veroorzaakt door snel, onvoorzichtig en onoplettend varen. De man is met een te hoge snelheid weggevaren en had daardoor onvoldoende zicht op wat er om hem heen op het water gebeurde, aldus de rechtbank. Het was die dag enorm druk op het strand en F. moest dus weten dat er zwemmers en andere recreanten in het water aanwezig konden zijn.

Smartengeld

De man moet smartengeld betalen aan de ouders van het slachtoffer. „De man heeft groot en onherstelbaar leed veroorzaakt bij de nabestaanden van het meisje. De rechtbank is zich er van bewust dat welke straf zij ook oplegt, daarmee het verdriet en het verlies van de nabestaanden niet kunnen worden goedgemaakt”, aldus de rechter in de uitspraak. De rechtbank heeft ook rekening gehouden met de impact van de aanvaring op de bestuurder van de speedboot. Hij heeft spijt en medeleven betuigd aan de nabestaanden.