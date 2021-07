Politieman in burger met vuurwapen zorgt voor commotie bij Ikea Groningen

De politie werd woensdag aan het einde van de middag gealarmeerd omdat iemand met een vuurwapen was gezien. „Dat soort meldingen nemen we natuurlijk serieus”, meldt woordvoerder Anne Kok.

De politie rukte daarom met een groot aantal voertuigen uit. In de woonwinkel aanwezige mensen mochten het pand niet verlaten. Ook mocht er niemand naar binnen. Kok: „Vervolgens zagen we op beelden al snel dat het om een collega in burgerkleding.” Het vuurwapen van deze politieman, die de winkel al had verlaten, was zichtbaar onder diens kleding.

Na circa 20 minuten konden alle politiemensen weer terug naar het bureau.

Politiewagen botst tegen auto

Een van de politiewagens die uitrukte, botste op de kruising van de ringweg met de Europaweg tegen auto. De Europaweg was hierdoor zeker een uur afgesloten. Beide voertuigen raakten zwaarbeschadigd.