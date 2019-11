Zoektocht naar Van Dillenburg duurt voort

De in 2002 38-jarige Patrick van Dillenburg raakt op 2 januari 2002 vermist vanaf de Willemsstraat in Amsterdam. Ⓒ POLITIE

AMSTERDAM - Het onderzoek naar Fred T. en Ad K., die worden verdacht een aandeel te hebben in de vermissing en dood van Amsterdammer Patrick van Dillenburg in 2002, gaat nog zeker een half jaar in beslag nemen. De rechters buigen zich pas volgend jaar april inhoudelijk over de zaak. In de tussentijd blijft de politie naarstig zoeken naar het lichaam van Van Dillenburg.