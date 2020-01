Onbegrip om brand kinderboerderij Maassluis: ’Wie doet zoiets?!’

Dit weekend werd Ingrid Herman wakker gebeld vanwege brand. In een schuur die werd gebruikt voor opslag van onder meer dierenvoer woedde een brand die uiteindelijk hun ’huiskat’ Smokey van de kinderboerderij fataal is geworden.

„We zijn er direct naartoe gevlogen en hebben de dieren uit hun verblijf gehaald. Terwijl we bezig waren kwamen de vlammen toen al door het dak.” Naar omstandigheden gaat het intussen goed met de dieren, al ’zijn ze enorm gestrest’.

Kat Smokey

Wel vonden ze gisteren de overblijfselen van Smokey tussen de puinhopen. Hij had zich onder een gereedschapskist geprobeerd te verschuilen voor de brand.

Een dag lang was er de hoop dat de kat ervandoor was gegaan, geschrokken van de brand. „Dit is een heel erg gemis, hij hoorde gewoon bij ons. We hadden hem al jaren, hij was uit het asiel gehaald.”

’Wie doet zoiets?’

Herman is nog steeds kapot van de brand. Na onderzoek is hij geadviseerd aangifte te doen. „Van brandstichting. Wie doet nu zoiets, het zijn weerloze dieren?”

Ingrid Herman gaat uit van brandstichting. Ⓒ Roel Dijkstra

Ondanks al het verdriet en de schrik die er goed inzit, gaan ze ’hoe dan ook door’. „Nu even huilen, dan de schouders eronder.”

Er zijn al giften binnen gekomen. „We hebben donaties en spulletjes gehad, maar alles is verwoest en we moeten alles opnieuw opbouwen. Het pand kan als verloren worden beschouwd. De komende dagen gaan we inventariseren wat we nodig hebben.”