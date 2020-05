IJverige tachtiger ligt urenlang in eigen dakgoot

De buur merkte omstreeks 15.00 uur op dat er iemand in de dakgoot lag, zo meldt Het Nieuwsblad. De brandweer van Sint-Niklaas en Waasmunster kwamen ter plaatse om de man uit de goot te halen. Het slachtoffer verklaarde dat hij er al een hele tijd lag, maar hij wist niet het exact aantal uren te noemen.

Een buurtbewoonster had de ijverige buurman om 08.00 uur in de ochtend al in de weer gezien. „Mogelijk lag de man dus al die tijd in de dakgoot in de felle zon”, schrijft de Belgische krant.

De man werd gecontroleerd door medewerkers van de ambulance. Hij maakt het goed.