Iran: geen idee waar vermiste FBI-agent Robert Levinson is

Christine Levinson (rechts), vrouw van Robert Levinson, en de zoon van laatstgenoemde op een persconferentie in de ambassade van Zwitserland. Ⓒ REUTERS

TEHERAN - Iran weet niet waar Robert Levinson, een voormalige FBI-agent die voor het laatst in 2007 in dat land was gezien, zich bevindt. Dat zegt Iran naar aanleiding van beweringen van de familie van Levinson woensdag dat hij is overleden in Iraans gevangenschap.