Warmste 8 april ooit gemeten: tot wel 26 graden!

Het vorige datum-warmterecord voor 8 april stond op 23,4 graden en stamt uit 2018. De temperatuur kan komende uren nog iets verder oplopen.

Het record van woensdag is al het derde datum-warmterecord in De Bilt van deze week en al het vijfde van dit jaar. Eerder verliepen 31 januari, 16 februari en 5 en 6 april recordwarm op het hoofdstation. Er is nog geen enkel datum-kouderecord gemeten.

Regionaal 25 graden

De hoogste temperatuur in heel Nederland vandaag werd tot dusver gemeten in Arcen. Op dit weerstation in de provincie Limburg steeg het kwik naar 25,3 graden. Daarmee is het de eerste lokale zomerse dag van 2020. In het zuidoosten kan het plaatselijk zelfs 26 graden worden.

Komende dagen blijft het vrij zonnig en warm. Wel ligt de temperatuur iets lager dan vandaag. In het Waddengebied wordt het door wind vanaf de Noordzee hooguit 13 graden, terwijl het in het zuiden van Brabant en in Limburg lokaal nog 24 graden kan worden. In het midden stijgt het kwik naar 18-20 graden.