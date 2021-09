’Bedevaarders’ trekken naar vindplaats Jürgen Conings, gemeente grijpt niet in

Conings verdween in mei met een flink aantal zware wapens uit een kazerne. De politie en het leger maakten wekenlang met man en macht jacht op de schietinstructeur, die het uit woede over het coronabeleid gemunt had op virologen en de overheid. Later bleek hij al snel na zijn verdwijning in de Limburgse bossen niet ver van de Nederlandse grens een eind aan zijn leven te hebben gemaakt.

Held

Niet alleen nabestaanden, maar ook mensen die in Conings een held zien weten de vindplaats inmiddels te vinden. De kranten Het Laatste Nieuws en De Morgen spreken zelfs van een bedevaartsoord, maar dat vindt burgemeester Sofie Vandeweerd zwaar overdreven. Ze wil de nabestaanden de ruimte laten om er te rouwen en grijpt pas in „als er overlast is of als de plaats gebruikt wordt voor politieke doeleinden”, zegt ze.

De burgemeester roept wel op tot „rust en sereniteit. We hopen dat het een plek van rust kan blijven.”