Meisje (3) overlijdt nadat springkussen ontploft

De peuter was met haar familie aan het spelen op het strand in het Engelse Norfolk. Samen met haar tante Abbie en diens beste vriendin Beth ging ze naar het springkussen. Beth hoorde al vrij snel een harde knal en zag het meisje vervolgens door de lucht vliegen. „Ze ging zo hoog, het was hoger dan mijn huis. Ik was niet dichtbij genoeg om haar op te vangen.”

Er is nog geprobeerd om het meisje te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten. Vader Nathan laat aan The Sun weten: „Mijn hart ligt in stukjes verspreid over dat strand. Ik ga er nooit meer naartoe zo lang als ik leef.”

De ouders van Ava-May Ⓒ Hollandse Hoogte / PA Media

De rechtszaak tegen het bedrijf achter het springkussen is begonnen. Het is nog onduidelijk hoe het ding kon ontploffen.

Het is niet de eerste keer dat het fout gaat met een springkussen.

