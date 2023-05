Premium Het beste van De Telegraaf

Alarm om vogelgriep: ’Massale meeuwensterfte bewijst dat het echt uit de hand loopt’

Martijn Schoolenberg

Vooral de kokmeeuw blijkt het slachtoffer van het vogelgriepvirus. Ⓒ Wikipedia

Amsterdam - Steeds meer meeuwen in Nederland worden getroffen door het vogelgriepvirus. Dat meldt het Dutch Wildlife Health Centre (DWHC). Maar hoe zorgelijk is dat? Vijf vragen over meeuwen en de vogelgriep.