Stille markt, coronamarkt

Mondkapjes lijken onvermijdelijk bij een bezoek aan een van de markten die vanaf eind november in veel Duitse steden worden opgezet. Ook verplichte looproutes zullen waarschijnlijk een gegeven zijn. „De kerstmarkten zullen daardoor minder gezellig worden”, voorspelt een woordvoerder van de gemeente Mainz in gesprek met de nieuwssite The Local.

De kerstmarkten dit jaar verbieden is geen optie. Alleen al omdat tienduizenden Duitsers voor hun levensonderhoud afhankelijk zijn van de markten. Het gaat dan niet alleen om kraamhouders, maar ook om hoteliers en restauranteigenaren rond de marktlocaties. De verdiensten tijdens de kerstperiode dragen voor een belangrijk deel bij aan hun jaaromzet.

Looprichting

Maar de markten lijken niet aan strenge coronamaatregelen te ontkomen. De al genoemde verplichte looprichting lijkt onvermijdelijk. Die moet ervoor zorgen dat marktbezoekers afstand tot elkaar kunnen houden. Bij een kraampje een Glühwein drinken zal geen optie zijn; consumpties zullen al lopend genuttigd moeten worden.

Een glaasje Glühwein drinken bij een kraampje zal dit jaar niet mogelijk zijn. Ⓒ Foto EPA

Sommige Duitse steden overwegen om de kraampjes door het hele centrum heen te zetten, in plaats van op één locatie. Dat gaat bijvoorbeeld in Augsburg gebeuren. Op deze manier wil het gemeentebestuur van de Beierse stad grote concentraties mensen voorkomen. De organisatie van de kerstmarkt op de Berlijnse Breitscheidplatz wil daar niet aan, maar overweegt wel om de kraampjes verder uit elkaar te plaatsen.

Gezellig

Barbara Klepsch, de minister voor Cultuur en Toerisme in de deelstaat Saksen, erkent dat de kerstmarkten dit jaar anders dan anders zullen zijn. Toch zullen ze ervoor zorgen dat „het gezellige gevoel en de kerstsfeer worden verspreid”. De organisator van de Keulse kerstmarkt heeft daar echter twijfels over. Drukte hoort bij kerstmarkten zoals currysaus bij braadworst: „Wat we gaan organiseren, wordt geen klassieke kerstmarkt.”

Duitsers zelf zijn verdeeld over de kerstmarkten. Uit een opiniepeiling van de omroep MDR blijkt dat iets meer dan de helft van hen, zo’n 57%, gewoon een kerstmarkt zal bezoeken, ondanks de coronacrisis. Een derde van de ondervraagden slaat echter een jaartje over in verband met pandemie.