Nederland doet het weer slechter binnen NAVO

Vorige week moesten de lidstaten een overzicht inleveren van hun investeringen op defensiegebied. Er ligt een harde afspraak: in 2024 moeten alle landen minstens twee procent van de omvang van hun economie (bbp) aan defensie uitgeven.

Het kabinet heeft meer geld uitgetrokken, maar minister Bijleveld (Defensie) biechtte bij WNL op Zondag op dat we het binnen de NAVO nog steeds slecht doen in vergelijking met andere landen. We bungelen op terrein van investeringen voor defensie zelfs onderaan. „Nederland is zelfs een plaats gezakt”, zei de CDA-bewindsvrouw. „We zijn nu vierde van onder.”

Trump

De Amerikaanse president Trump en zijn ambassadeur in Den Haag vinden dat Nederland fors meer geld in defensie moet steken. Bijleveld is het daarmee eens: „We zetten stappen, maar het is niet genoeg. Onze handtekening staat onder die afspraak. Het is eigenlijk gek dat we als rijk land onderaan het lijstje staan en dat moeten we ons allemaal aantrekken.”

De minister maakte zondagochtend een vergelijking met onderwijs waar vrijdag wel de knip voor is getrokken: „Dat kun je zien als investeren in een boekenkast dat staat in een huis zonder slot. Dat slot is defensie.”

Bijleveld waarschuwt dat het geld echt nodig is, juist ook voor onze nationale veiligheid. „We kunnen een aantal dingen wel doen, maar we houden het niet lang genoeg vol.”