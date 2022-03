Podcast Werelds! ‘Er lijkt weinig over van de grote strateeg Poetin’

Jarenlang heeft het Westen de beloftes van Poetin niet serieus genomen, terwijl de Russische president zich vaak aan zijn woord heeft gehouden. In de podcast Werelds! analyseert buitenlandchef Frank van Vliet de persoonlijkheid van Poetin, die in schril contrast staat met Volodimir Zelenski, de Oekraïense president die van een sprookje in een nachtmerrie is beland. Verder gaat het in de podcast over een van de weinige vrienden die Poetin over heeft, de Wit-Russische dictator Aleksandr Loekasjenko. De dramatische stand van het Russische leger, de terughoudende rol van de EU en de NAVO, en de mogelijke oorlogsscenario’s.