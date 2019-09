Anouk Sluys met haar hond Loki. Ⓒ Foto Rias Immink

Schiphol - Vakantievlieger Transavia heeft zich de woede op de hals gehaald van hulpbehoevende passagiers, die 24 uur per dag afhankelijk zijn van hun getrainde en gecertificeerde hulphond. „De vakantie van twee jonge meiden met een ernstige stoornis is verpest, omdat hun honden ineens niet meer mee mochten in de cabine.”