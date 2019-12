Scholen mogen kinderen niet uitsluiten van schoolreisje

Volgens Kamerleden Peter Kwint (SP) en Lisa Westerveld (GroenLinks) komt het geregeld voor dat kinderen worden uitgesloten, ondanks dat de bijdrage nu in naam al vrijwillig is. „Het is een drama voor een kind om niet mee te mogen vanwege de financiële situatie van hun ouders”, betoogde Westerveld vorige week in de Tweede Kamer.

Onder meer VVD en CDA waren in het debat kritisch. Zij zijn bang dat de wet zal leiden tot verschraling op scholen waar tweetalig onderwijs wordt aangeboden. Maar volgens Kwint zitten de extra kosten bij die scholen vooral in extra reizen of uitwisselingen, en zou het dus niet gaan om „verschraling van het onderwijs.”

Uiteindelijk stemden VVD en CDA toch voor, net als de meeste andere Kamerleden.

Ook minister Arie Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs) schaarde zich eerder al achter het voorstel. Hij zei vorige week in het debat dat het exacte aantal kinderen dat dit overkomt wellicht lastig is vast te stellen, maar „je kan zeggen dat elk kind dat dit overkomt er één te veel is.” Slob denkt dat het wetsvoorstel kan „bijdragen aan het terugdringen van kansenongelijkheid.”