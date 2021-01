’Privédata van duizenden Nederlanders op straat na coronatest’

Dat meldt Nieuwsuur. Het gaat onder meer om toeristen die via TUI of Corendon een vakantie boekten, werknemers van Ahold, spelers van FC Utrecht, huisartsenpraktijken en zorginstellingen en militairen van Defensie, aldus het tv-programma.

Onder meer geboortedata, paspoortnummers, BSN-nummers, e-mailadressen, reisbestemmingen en testuitslagen zijn niet goed beveiligd. Die zijn volgens Nieuwsuur gemakkelijk in te zien. Deskundigen spreken van een ’omvangrijk datalek’.

De gegevens werden onder meer gedeeld in een WhatsApp-groep met driehonderd leden en een slecht beveiligde database. Volgens U-Diagnostics is het delen van informatie in een groep met enkel werknemers geen overtreding van de privacywetgeving, aldus het bedrijf in een reactie.