Kind (13) bestuurt ’s nachts auto met beschonken vrouw op bijrijdersstoel

De Belgische politie is op de Prinsenweg in Tongeren een auto tegemoet gereden waar een kind aan het stuur zat. De jongen was nog maar dertien jaar. Naast hem zat een vrouw die 1,2 promille alcohol in het bloed had.