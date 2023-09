Overstromingsgevaar na stortregens in grote delen van Spanje

In Alcanar, een stadje halverwege Valencia en Barcelona, was zondagochtend een uitgaansverbod van kracht. Ook werden de circa tienduizend inwoners opgeroepen zoveel mogelijk de bovenste etages van hun huizen op te zoeken. In 24 uur is 215 liter regen per vierkante meter gevallen en de autoriteiten vreesden grote overstromingen. Aan het begin van de middag werd het uitgaansverbod ingetrokken, maar burgers wordt nog altijd geadviseerd binnen te blijven.

Ook inwoners van Madrid zijn opgeroepen om niet de straat op te gaan. Parken in de hoofdstad zijn gesloten, net als veel verkeerstunnels. Voetbalbond LaLiga heeft de wedstrijd tussen Atlético Madrid en Sevilla, die zondagavond in de hoofdstad zou worden gespeeld, afgelast.

Het slechte weer leidt tot veel verkeersoverlast. Meerdere wegen en snelwegen zijn geblokkeerd door water en modderstromen en het treinverkeer tussen Barcelona en Valencia is stilgelegd. Veerboten tussen het Spaanse vasteland en de eilanden Ibiza en Mallorca varen slechts beperkt.

Spanje wordt al sinds zaterdag geteisterd door een storm die zeer langzaam over het land trekt. Het noodweer gaat gepaard met zware regen- en hagelbuien, onweer en winden met orkaankracht. Naar verwachting duurt het tot maandag totdat de regen afneemt. Volgens Spaanse media heeft het noodweer twee levens geëist. Twee toeristen kwamen zaterdag om het leven toen ze in de buurt van Zaragoza in een rivier vielen en verdronken.