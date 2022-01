Specialisten politie ontmantelen drugslab in Drenthe

Een politieonderzoek leidde naar een boerderij in Stieltjeskanaal. Toen een arrestatieteam daar binnenviel, was het laboratorium volop in werking. Vier mannen uit Zwijndrecht, Den Haag, Dordrecht en Coevorden werden in het pand gearresteerd. Een vijfde verdachte uit Utrecht is in de buurt van Zwolle in een auto aangehouden. Alle verdachten zitten vast en in beperkingen.

Op het terrein vond de politie ketels, vaten en grondstoffen voor de drugsproductie. Er werden per week honderden liters van het tussenproduct gemaakt. De straatwaarde van een liter van die grondstof voor amfetamine is volgens de politie ongeveer 800 euro. De chemische stoffen worden vernietigd. Forensische rechercheurs doen sporenonderzoek in de omgeving. Bij de inval zijn ook drie auto's in beslag genomen.