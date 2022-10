Premium Het beste van De Telegraaf

De mars naar Rome begon een eeuw geleden In Mussolini’s geboorteplaats wordt hij nog steeds geëerd

Door Maarten van Aalderen Kopieer naar clipboard

Tussen de twee poorten in het geboortehuis van Benito Mussolini zichtbaar. Ⓒ Foto Telegraaf

Predappio - In Predappio, het geboorteplaatsje van de fascistische dictator Benito Mussolini, is het stilte voor de storm. De antifascistische partizanenvereniging ANPI houdt vanmiddag een demonstratie in het plaatsje waarin de bevrijding van Predappio van het fascisme wordt herdacht die op 28 oktober 1944 zou hebben plaatsgevonden. Maar op zondag wordt een nog veel grotere demonstratie van nostalgische fascisten verwacht.