Opnieuw brand in zendmast, politie vermoedt brandstichting

Rond 03.15 uur werden de hulpdiensten gewaarschuwd over de brand. De brandweer en politie gingen ernaartoe en de brandweer heeft het vuur met een hoogwerker geblust. Hoe groot de schade is, is volgens de politiewoordvoerder nog lastig te zeggen. Maar het vuur kwam volgens haar wel tot hoog in de mast.

Dezelfde zendmast werd in december 2021 ook al in brand gestoken, samen met een mast bij Beekbergen langs de A50. In Nederland worden vaker zendmasten in brand gestoken. Voor verschillende branden in 2020 werden zes verdachten opgepakt. Een aantal hiervan gaf aan bang te zijn voor de uitrol van het 5G-netwerk. Ze vreesden gezondheidsschade op te lopen door de straling.