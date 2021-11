Nieuwe reisbeperkingen dreigen: Portugal dwarsboomt eenduidige EU-regels

Premium Financieel

Superrijken dol op Nederlandse megajachten: met mini-onderzeeër en helidek

Miljardairs als Jeff Bezos en Bernard Arnault laten maar al te graag hun superjacht in Nederland bouwen. Ons land blijkt dé plek om varende speeltjes van soms wel dik 200 miljoen euro te laten maken. Aan Nederlandse rijken is al die exorbitante luxe niet altijd besteed. Want zij weten: één nachtje r...