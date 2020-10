Experts denken aan avondklok: ’Ernst dringt niet door’

UTRECHT - Als het aantal coronabesmettingen niet snel daalt, dan is een langdurende coronalockdown onvermijdelijk. Dat zegt viroloog Bert Niesters, verbonden aan het Universitair Medisch Centrum in Groningen. Volgens hem lijkt het er niet op dat we het virus op korte termijn onder controle krijgen, en dus moeten we rekening houden met een langere lockdown, die mogelijk ook de feestdagen treft.