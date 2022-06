Advocaat ’Zwarte Cobra’: andere crimineel achter afrekening Antwerpen

De moord in België op de 55-jarige Griekse diamantair en drugshandelaar Henie Shamel en diens 44-jarige vriendin Anne de Witte – beiden werden in een auto aangetroffen met een schot door hun hoofd – was onderdeel van het beruchte Passageproces, waarin zeven moorden, gelieerd aan de Amsterdamse onderwereld, centraal stonden.

Jesse R. en Mohamed R. (geen familie) werden veroordeeld als regelaars van de moord op Shamel en De Witte; Siegfried S. werd aangewezen als schutter. Kenny Rampenburg zou medeschutter zijn, maar hij overleed in 2003 en werd dus niet veroordeeld.

Schuld

Tijdens het Passageproces werd er door de procespartijen van uitgegaan dat Henk R., die in de jaren negentig een grote reputatie had als hasjbaron, de opdrachtgever was voor de dubbele moord. Hij zou Henie Shamel naar verluidt 2 miljoen gulden schuldig zijn geweest en „omleggen zou goedkoper zijn dan terugbetalen”, zo hield de officier van justitie donderdag in de rechtbank van Amsterdam voor.

Henk R. heeft zich tijdens Passage nooit kunnen verdedigen, omdat hij een twintig jaar lange gevangenisstraf in Amerika uitzat voor drugshandel. In januari 2021 zette hij weer voet op Nederlandse bodem; hij werd gelijk ingerekend om nog een straf van veertien maanden uit te zitten vanwege een veroordeling uit 2001.

In zijn cel werd hij aangehouden voor de moord op Shamel en De Witte. Maar die zijn niet door Henk R. beraamd, zo hield zijn advocaat Mark Teurlings voor, maar door de overleden Surinaamse crimineel Stanley Kai Esser. Die had een motief, omdat Shamel hem ooit onder vuur had genomen en hem daarbij aan een oog blind had geschoten.

’Afspraak’

Shamel zou op de dag van zijn dood hebben laten weten dat hij een afspraak had met Esser, zo zou een getuige zich volgens de advocaat hebben laten ontvallen. En zo zou ook het verhaal gaan dat Esser een grote schuld had bij Shamel.

Advocaat Teurlings kwam daarnaast op de proppen met een anonieme getuige, die schriftelijk heeft verklaard dat de nicht van Esser het verhaal bevestigt dat haar oom de opdrachtgever was. Deze getuige wil voor het grote publiek onbekend blijven, maar is bereid achter gesloten deuren aan de rechtbank te verklaren.

Hart

Ondertussen werd wel duidelijk dat Henk R., die bekendstond om zijn gave om te ontsnappen, met zijn 71 jaar een man is geworden in de herfst van zijn leven. „Ik ben een opa en ik mis mijn kinderen en kleinkinderen”, zo hield hij de rechtbank voor. Hij heeft last van zijn hart en hoopt een veroordeling, ditmaal voor moord, te ontlopen.

Zijn advocaat zette in op een schorsing van de voorlopige hechtenis. De rechters nemen tot vrijdag de tijd om daarover een beslissing te nemen.

De volgende pro-formazitting is op 2 september 2022.