Trump zet nieuwe stap: Hooggerechtshof aan zet over Pennsylvania

Het tellen ervan zou tegen de verkiezingsregels zijn van de staat en er mag dus niks mee gebeuren, stellen de juristen.

Volgens president Trump is de constitutie van de Verenigde Staten in het geding. Hij is boos over stemmencontroleurs die volgens de Republikeinen niet bij het proces mochten aanschuiven. Trump lijkt zich vooral op Pennsylvania te richten, waar maar liefst 20 kiesmannen te winnen zijn. In die staat – die mogelijk cruciaal gaat blijken – loopt Joe Biden nu flink uit met 13.558 stemmen meer dan Trump.

„Pennsylvania heeft zich op een vreselijk wettelijke manier gedragen”, aldus de president vrijdag. Hij zag de afgelopen dagen een voorsprong van 500.000 stemmen in de cruciale staat verpulverd worden. „Hopelijk zal het Hooggerechtshof van de Verenigde Staten dit corrigeren.”

„Dit draait niet meer om een enkele verkiezing. Het draait om de integriteit van het hele verkiezingsproces”, zegt Trump in een verklaring, die is verspreid door zijn campagneteam. „We hebben vanaf het begin gezegd dat alle geldige stembiljetten geteld moeten worden en illegale stembiljetten niet. De Democraten hebben zich bij iedere gelegenheid verzet tegen dit simpele uitgangspunt.”

’Niet veel stemmen’

De minister van Binnenlandse Zaken van de staat Kathy Boockvar heeft al opdracht gegeven de stemmen die tussen woensdag en vrijdag binnenkwamen apart te houden. Ze deed dat al in verband met een andere rechtszaak. De advocaten vragen het hoogste Amerikaanse rechtscollege die beslissing te handhaven en dat er „niets gebeurd” met die stemmen. Het gaat volgens Boockvar niet over grote aantallen stemmen. Ze zouden volgens haar de uitkomst van de verkiezingen niet veranderen.

Trump heeft gesuggereerd dat illegaal is gestemd, hoewel er geen bewijs is dat zoiets op grote schaal is gebeurd. Ook zegt hij dat de verkiezingen worden „gestolen.” De president beloofde geen juridisch middel onbenut te laten om te zorgen dat Amerikanen het vertrouwen in hun regering kunnen behouden. „Ik zal de strijd voor jullie en ons land nooit opgeven”, benadrukte hij.

Biden haalt achterstand in

„De foutieve voorspelling dat Joe Biden de winnaar is, is gebaseerd op resultaten in vier staten die nog lang niet definitief zijn”, zegt campagneleider Matt Morgan. Hij zinspeelt op grote misstanden in Pennsylvania en Nevada.

De Democratische presidentskandidaat Joe Biden heeft voorlopig zijn aanvankelijk gigantische achterstand op president Donald Trump ingehaald in de cruciale swing state Pennsylvania (20 kiesmannen). Genoeg reden, volgens de Democratische burgemeester Jim Kenney van hoofdstad Philadelphia om zijn ’grote jongensbroek aan te trekken’ en zijn nederlaag te erkennen. Die nederlaag is volgens Amerikaanse media echter nog niet zeker.

Wel gaat Biden ook in Arizona (11), Nevada (6) en Georgia (16) nu aan de leiding.

Biden leidt in Nevada, Arizona en Georgia

Biden heeft ook in de staat Nevada zijn voorsprong op president Donald Trump vergroot. De Democraat heeft tot nog toe 627.104 stemmen gekregen tegen 606.967 voor de president. De staat met de goksteden Las Vegas en Reno is goed voor zes kiesmannen. Donderdag was het verschil tussen beide kemphanen nog 11.000 stemmen.

In de staat zijn nog heel wat stemmen te tellen, wat tot steeds meer kritiek begint te leiden. Het gaat volgens de autoriteiten in ieder geval om 63.000 poststemmen. Daarnaast liggen er nog 60.000 stemmen die onder voorbehoud zijn uitgebracht. Mensen kunnen die uitbrengen als ze bijvoorbeeld geen stembiljet thuisgestuurd hebben gekregen of als er fouten in de lijst met kiezersregistraties staan of op het originele stembiljet zijn afgedrukt. Bij die stembiljetten moet nog gecontroleerd worden of ze geldig zijn en of de kiezer bijvoorbeeld niet al eerder heeft gestemd.

Arizona

Biden blijft de leiding in Arizona houden, maar zijn voorsprong op president Donald Trump wordt kleiner. In vrijdag vrijgegeven getelde stemtotalen uit de belangrijkste county van de staat maakte Trump enkele duizenden stemmen goed, maar het verschil tussen beide kandidaten bedroeg nog bijna 43.779 stemmen. In de staat moeten nog 220.000 stemmen worden geteld.

Biden heeft zijn achterstand op Trump ingehaald in swing state Georgia (16 kiesmannen). Biden heeft daar nu 49,4 procent van de getelde stemmen, minder dan 0,1 procent meer dan Trump. De minister van Binnenlandse Zaken van de staat zei vrijdag vanwege de minieme verschillen op een hertelling te rekenen. „De marge is zo klein, er komt een hertelling in Georgia”, voorspelde topbestuurder Brad Raffensperger.

Het verschil in Georgia bedraagt momenteel 1589 stemmen in het voordeel van Biden met nog enkele duizenden stemmen te tellen in de staat. Daarnaast moeten er nog stemmen uit het buitenland en van elders gestationeerde militairen worden geteld.

Als het verschil in stemmen tussen beide kandidaten kleiner is dan 0,5 procentpunt kan er volgens de regels in Georgia een hertelling worden aangevraagd nadat alle stemmen zijn geteld. Het campagneteam van president Trump heeft al aangegeven dat te zullen doen.

Tussenstand kiesmannen

Biden staat nu op 253 kiesmannen tegen 214 voor Trump. Sommige media hebben de overwinning in staat Arizona al aan Biden gegeven en hebben hem op 264 kiesmannen staan. Dat zou betekenen dat de Democratische uitdager nog zes kiesmannen nodig heeft voor de overwinning (270 kiesmannen).

Dit is de stand in de onbesliste staten:

Georgia (16 kiesmannen)

Joe Biden heeft zijn achterstand op Donald Trump in Georgia weggewerkt en gaat nu aan de leiding. Zo’n 99 procent van de stemmen is geteld. Door het minimale verschil komt het in deze staat mogelijk tot een hertelling.

Pennsylvania (20 kiesmannen)

In Pennsylvania liep de voorsprong van Trump eveneens fors terug, van een voorsprong van honderdduizenden stemmen tot niets. Biden haalde vrijdag Trump in de doorslaggevende staat in.

Arizona (11 kiesmannen)

In Arizona werd de voorsprong van Biden op Trump juist kleiner. Van 70.000 tot ongeveer 47.000. Arizona is door persbureau AP al toegewezen aan Biden. Enkele andere media, waaronder The New York Times en CNN, beschouwen de staat nog als onbeslist.

North Carolina (15 kiesmannen)

In North Carolina had Trump donderdag in de avond nog een voorsprong van 76.000 stemmen. Zo’n 95 procent van de stemmen is daar geteld. Ruim 150.000 stembiljetten liggen nog te wachten om geteld te worden. North Carolina verwacht pas volgende week een definitieve uitslag te kunnen geven.

Nevada (6 kiesmannen)

In Nevada heeft Biden een voorsprong. Nog 11 procent van de stemmen moet daar nog geteld worden. Het Trump Team beschuldigt de Democraten van fraude in de staat. Ook heeft de president zijn hoop gevestigs op Las Vegas, waar de casino’s last kunnen hebben van mogelijke Democratische lockdowns.

Alaska (3 kiesmannen)

In Alaska is ook nog geen winnaar uitgeroepen. De staat begint pas volgende week met het tellen van de stemmen die vroegtijdig of per post zijn uitgebracht. In Alaska is 56 procent van de stemmen geteld. De staat gaat naar alle verwachting naar Trump.